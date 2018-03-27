أعلن الرئيس الأفغاني اشرف غني أن عدد مسلحي تنظيم “داعش” في أفغانستان لا يتجاوز ألفي شخص. وقال غاني، متحدثًا في المؤتمر الدولي حول أفغانستان، المنعقد في طشقند “هناك تقييمات مختلفة لوجود “داعش” في أقاليم البلاد، أود أن أقول إن العدد الإجمالي للمقاتلين في أفغانستان، أقل من ألفين. وقواتنا المسلحة تواجههم بنجاح ولكن مع ذلك ، نحن بحاجة لتوحيد جهودنا لمواجهة هذا التهديد”. ويعقد مؤتمر دولي لتسوية الوضع في أفغانستان، يومي 26 و27 آذار/مارس الجاري، في العاصمة الأوزبكستانية، طشقند.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية