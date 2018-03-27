أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 27 آذار 2018

النهار‎:

سُمع رئيس حكومة سابق يقول انه يخشى ان يكون تقسيم سوريا بدأ عسكريا على الارض‎.

أكد مسؤول مصرفي ان لا خطر إطلاقاً على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، وبالتالي لا مبرّر لأي عملية تحويل ‏من الليرة إلى الدولار الأميركي. واعتبر ان لبنان مر بظروف خطرة منذ خمسة اشهر لكنه تجاوزها حاليا‎.

حذر وزير سابق من ان اقتراع المغتربين بالشكل الحالي سيشكل مادة للطعن بنتائج الانتخابات وربما يقلب الامور‎.‎

البناء‎:

خفايا‎

استهجنت أوساط سياسية التهجّم المتواصل لتيّار سياسي على المقاومة ونعتها بأقذع الأوصاف لغايات انتخابية بحتة ‏من دون أيّ اعتبار للمصلحة الوطنية. كما استغربت الأوساط عدم تحمّل التيّار المُشار إليه وجود المقاومة لدرجة أنه ‏تحالف مع عملاء سابقين للعدو الإسرائيلي واستقووا به على كلّ اللبنانيين، والهدف من هذا التحالف إسقاط المقاومة ‏في إحدى الدوائر من دون أن يهتمّ لماضي هؤلاء الأسود‎.

كواليس‎

توقعت مصادر أوروبية أن تبلغ الحصيلة الإجمالية للحرب الدبلوماسية المفتوحة على روسيا في الغرب المزيد من ‏الدبلوماسيين الروس المطرودين من دول الغرب وصولاً إلى ما يزيد عن المئة، بينما توقعت أن تطرد موسكو ضعف ‏الرقم من دبلوماسيي الغرب. ورأت أنّ هذه الحملة الدبلوماسية ستدفع العلاقات لمزيد من التوتر وترتب تدهوراً في ‏مستويات مختلفة من التعاون في المجالات غير السياسية والأمنية كالاقتصاد والثقافة والبيئة وسواها، ورأت أنّ أوروبا ‏وشركاتها ستكون الخاسر وليس أميركا‎…‎

الجمهورية‎

أرفق تيار سياسي إعتذاره من بعض المرشحين عن عدم إشراكهم في لوائحه بوعود توزيرهم في أول حكومة بعد ‏الإنتخابات‎.

تردّد أن أمين عام حزب بارز مارس ضغوطاً كبيرة في الفترة الأخيرة لعدم طرح موضوع خلافي في الجلسة الأخيرة ‏لمجلس الوزراء وتمّت الإستجابة له‎.‎

اللواء‎:

قالت شخصية عامة، في معرض الإجابة عن سؤال يتعلق بدائرة بعلبك – الهرمل: عندما وضع القانون أخذ بعين ‏الاعتبار احتمال الخرق.. وهذا طبيعي‎!

نقل عن مرجع كبير سابق أن لديه أشياء كثيرة سيعلنها في الوقت المناسب حول الانتخابات والطبقة السياسية؟‎

أجرى نواب استبعدوا من ترشيحات تيّار موالٍ اتصالات مع قياديين سبق وخرجوا أو طردوا منه‎..‎

المصدر: الوكالة الوطنية