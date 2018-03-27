دعا رئيس وزراء مالي سوميلو بوبيي مايغا الاثنين الى المصالحة والطنية والتعبئة ضد الارهابيين، ذلك في اليوم الأخير من جولة له في وسط وشمال مالي التي شهدت في الاونة الاخيرة اعمال عنف عرقية.

وخلال جولته التي بدأها في 22 اذار/مارس، اجرى مايغا زيارة لمنطقة كيدال في شمال شرق البلاد، هي الاولى منذ نحو اربع سنوات في معقل مجموعات التمرد السابقة التي يشكل الطوارق اكثرية عناصرها.

وفي مدينة جني وسط البلاد التي شكلت اخر محطة له، زار مايغا موقع جسر دمره الارهابيون في اذار/مارس.

وقال رئيس الوزراء “لدينا خطة لتأمين مواقعنا الحساسة، لن يكون هناك جنود فقط، بل أجهزة أخرى ايضا، الكلمة الاخيرة لن تكون للإرهابيين”.

وتابع مايغا قبل عودته إلى باماكو انه “مقتنع” بأن الفريق الموجود في السلطة “سيواصل قيادة هذا البلد”، في حين ان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في 29 تموز/يوليو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية