أعلنت وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية أن العدد الإجمالي للوائح المسجلة لخوض الانتخابات النيابية بلغ 77 لائحة من بين 917 مرشحا.

وقالت المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في الوزارة فاتن يونس في مؤتمر صحافي عند اقفال باب تسجيل اللوائح عند منتصف هذه الليلة، قالت “انه في تمام الساعة 24.00 من يوم الإثنين الواقع فيه 26/3/2018 اقفل باب تسجيل لوائح المرشحين للانتخابات النيابية العامة التي ستجري بتاريخ 6/5/2018، وقد بلغ العدد الإجمالي للوائح المسجلة 77 لائحة من بين 917 مرشحا” .

ولفت يونس الى أنه “وكما نصت المادة 52 من القانون رقم 44/2017، لا يعتد بإنسحاب أي مرشح من اللائحة بعد تسجيلها، وتلغى طلبات المرشحين الذين لم ينتظموا في لوائح وفقاً لنص هذه المادة”.

تجدر الإشارة الى ان اكبر عدد من اللوائح المسجلة هي في دائرة بيروت الثانية وقد بلغ عددها 9 لوائح. وأقل عدد من اللوائح المسجلة هي في دائرة صور – قرى صيدا وقد بلغ عددها لائحتان فقط.

مع العلم انه وحسب قانون الإنتخابات النيابية، لا سيما المادة 54 التي أشارت بأنه يتم تسجيل اللوائح في مهلة أقصاها اربعون يوماً قبل الموعد المحدد للإنتخابات، ولا يقبل بعد هذا التاريخ تسجيل اللوائح أو التعديل في تشكيلها.

لتنزيل اللوائح المسجلة، إضغط هنا

وتوزعت اللوائح على الشكل الآتي:

– دائرة بيروت الأولى (5 لوائح).

– دائرة بيروت الثانية (9 لوائح).

– دائرة الشمال الأولى (عكار) (6 لوائح).

– دائرة الشمال الثانية (طرابلس- المنية – الضنية) (8 لوائح).

– دائرة الشمال الثالثة (زغرتا- بشري- الكورة- البترون) (4 لوائح).

– دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل- كسروان) (5 لوائح).

– دائرة جبل لبنان الثانية (المتن الشمالي) (5 لوائح).

– دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا) (4 لوائح).

– دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف- عاليه) (6 لوائح).

– دائرة الجنوب الأولى (صيدا- جزين) (4 لوائح).

– دائرة الجنوب الثانية (صور- الزهراني) (لائحتان).

– دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل- النبطية- مرجعيون وحاصبيا) (6 لوائح).

– دائرة البقاع الأولى (زحلة) (5 لوائح).

– دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي وراشيا) (3 لوائح).

– دائرة البقاع الثالثة (بعلبك- الهرمل) (5 لوائح).

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام