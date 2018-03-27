سيبقى رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون في الحجز الاحترازي في ألمانيا المدة التي تحتاجها المحكمة لتقرر بشأن تسليمه الى اسبانيا التي تتهمه بـ”التمرد”، وفق ما اكدت المحكمة المختصة الاثنين.

وقالت محكمة كييل في شمال المانيا حيث اوقف الاحد انه “سيبقى موقوفا الى حين اتخاذ قرار بشأن اجراء التسليم”، موضحة ان القرار غير قابل للاستئناف.

أدى توقيف بوتشيمون المفاجىء الى صدامات بين ناشطين كاتالونيين يطالبون بالاستقلال والشرطة الأحد في برشلونة، ولكن لم يسجل تحرك يذكر الاثنين.

ومثل بوتشيمون الاثنين امام محكمة مدينة نيومونستر حيث احتجز بموجب مذكرة التوقيف الاوروبية الصادرة عن اسبانيا.

وامام القضاء الالماني فترة 60 يوما لاتخاذ القرار، واكتفت المتحدثة باسم النيابة الالمانية فيبكي هزلفنر بالقول ان ذلك “لن يحدث هذا الاسبوع”.

وسيبت القضاء الألماني في ما اذا كانت مخالفات مماثلة لتلك التي يلاحق بسببها بوتشيمون في إسبانيا، موجودة في القانون الالماني.

وهو متهم، مع اثني عشر مسؤولا آخر من المطالبين باستقلال إقليم كاتالونيا، بـ”التمرد”ـ وهي تهمة يحكم عليها في حال ثبوتها، بالسجن لمدة 30 عاما، وباختلاس أموال عامة، وبمحاولة فصل الاقليم الفاشلة عبر استفتاء نظم في خريف 2017.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية