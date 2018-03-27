اعلن وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الاثنين في رام الله ان الرئيس ايمانويل ماكرون سيزور الاراضي الفلسطينية والكيان الاسرائيلي “في خريف” 2018، مشيرا الى “تهديدات تحدق بحل الدولتين”.

وقال بعد مباحثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس “نحن نرى ان حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي من شانه ان يضمن سلاما عادلا ودائما بين الاسرائيليين والفلسطينيين، وللتوصل الى ذلك هناك طريق وحيد هو المفاوضات بين الجانبين بدعم من المجتمع الدولي”.

واضاف في مؤتمر صحافي مع نظيره الفلسطيني محمود المالكي “ان الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ولفلسطين سيتم في الوقت المناسب في اطار هذه العملية” التفاوضية. وتابع ان فرنسا مستعدة في هذا السياق “لمرافقة كافة المبادرات ذات المصداقية لاعادة اطلاق المفاوضات”.

وقال لودريان “في الخريف سيأتي الرئيس ماكرون الى هنا بهدف التأكيد على أعلى مستوى الالتزام الملموس لفرنسا بخدمة السلام والى جانب الفلسطينيين”، كما سيزور رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب نهاية ايار/مايو الكيان الاسرائيلي والاراضي الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي على ان “تسريع الاستيطان يعرقل السلام”، مشيرا الى ان الوضع الانساني للفلسطينيين “يثير مزيدا من القلق”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية