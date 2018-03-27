اتهم المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي على موقع الوزارة الالكتروني بريطانيا انها “تتحمل بلا شك مسؤولية مباشرة في جرائم الحرب المرتكبة في الثلاث سنوات الأخيرة في اليمن عبر بيع الاسلحة للدول التي تهاجم اليمن وتأمين الدعم اللوجستي والاستخباري لها”.

وأضاف قاسمي “هذا البلد ليس في موقع يسمح له باتهام بلدان اخرى ومن الأفضل لبريطانيا إنهاء مقاربتها الانتهازية والربحية لهذه الحرب العمياء بأسرع وقت ممكن”.

وزودت بريطانيا والولايات المتحدة السعودية أسلحة بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة. كما ان لندن تقترب من توقيع صفقة بمليارات الدولارات لبيع مقاتلات تايفون الى الرياض.

وقال قاسمي “اذا كانت بريطانيا صادقة في ادعائها انها تريد حلا سياسيا للأزمة في اليمن، من الأفضل ان تطلب من كبار شراة الأسلحة البريطانية في التحالف وقف هذا النزاع وإنهاء حصار الشعب المظلوم في هذا البلد”.

وأشارت منظمة العفو الدولية الجمعة ان التحالف الذي تقوده السعودية والذي تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا بتسليحه قد يكون مذنبا بجرائم حرب.

وقالت لين معلوف مديرة مكتب الشرق الاوسط في منظمة العفو “هناك أدلة واسعة على ان تدفق الأسلحة غير المسؤول الى التحالف الذي تقوده السعودية أدى الى التسبب بضرر كبير للمدنيين اليمنيين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية