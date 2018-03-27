نفذت مقاتلات تركية، مساء الاثنين، غارات على مناطق حدودية تابعة لمحافظتي أربيل ودهوك بإقليم كردستان، شمال العراق.

وأعلن مدير ناحية سيدكان التابعة لمحافظة أربيل إحسان جلبي، الاثنين، عن قيام طائرات حربية تركية بمهاجمة مناطق حدودية شمال المحافظة.

وقال جلبي إن طائرات حربية تركية هاجمت مناطق حدودية تابعة لناحية سيدكان، مساء الاثنين”، مؤكدا أن القصف لم يسفر عن خسائر.

وصرح شهود عيان في قضاء العمادية أن مناطق حدودية تابعة لمحافظة دهوك تعرضت لقصف جوي تركي أيضا، حيث أفادوا بأن طائرات حربية تركية هاجمت مناطق حدودية تابعة لناحية شيلادزي.

وأشاروا إلى أن القصف استهدف تحديدا منطقة نيروة وريكان دون معرفه الخسائر التي نتجت عن الهجوم.

المصدر: السومرية نيوز