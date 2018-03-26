قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، إن موقف الحكومة واضح من التصويت في البرلمان بناء على الاتفاق النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تتفاوض عليه ماي مع بروكسل.

وأفاد المتحدث باسم رئيسة الوزراء، الاثنين، بأن موقف الحكومة في هذا الأمر واضح جدا، ويُمكن للبرلمان من خلاله اختيار قبول الاتفاق أو الخروج من الاتحاد دون اتفاق.

وأكد قائلا: “لكننا سنغادر الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس 2019”.

ودعا حزب العمال المعارض إلى منح البرلمان خيارات أكثر تتعدى الاختيار بين قبول اتفاق الخروج من التكتل أو الخروج دون اتفاق.

وأشارت المعارضة العمالية البريطانية، إلى أنها تنوي طرح مشروع قانون يمنع بريطانيا من الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إذا رفض البرلمان الاتفاق النهائي مع بروكسل.

المصدر: وكالات