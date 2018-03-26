اشادت المملكة المتحدة، اليوم، ب “الرد الدولي الرائع” على تسميم جاسوس روسي مزدوج سابق على اراضيها وابنته لوليا في 4 آذار.

وكتب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في تغريدة: “ان الرد الرائع لحلفائنا يشكل اكبر عملية طرد لضباط استخبارات روس في التاريخ وسيتيح الدفاع عن أمننا المشترك” بعد اعلان 14 دول من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا وأوكرانيا اليوم طرد ديبلوماسيين روس.

واضاف متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي في بيان: “نحن نشيد بتحرك حلفائنا الذي يظهر اننا جنبا الى جنب لتوجيه رسالة لروسيا مفادها انه لا يمكنها الاستمرار في تجاهل القانون الدولي”.

واتخذ حلفاء لندن تلك الاجراءات بعدما اعتبرت المملكة المتحدة روسيا مسؤولة عن تسميم سيرغي سكريبال وابنته في الرابع من آذار في سالزبري جنوب غرب انكلترا.

واعلنت لندن طرد 23 ديبلوماسيا روسيا في 14 آذار وتجميد العلاقات الثنائية،من جهتها، نددت روسيا ب “الاستفزاز” ووعدت بالرد.

وكانت طردت بعد القرار البريطاني 23 ديبلوماسيا بريطانيا من اراضيها واغلقت المركز الثقافي البريطاني في روسيا.

المصدر: وكالات