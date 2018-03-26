أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، خلال رعايته الحفل التكريمي لمئات الفتيات اللواتي بلغن سن التكليف في المدارس الرسمية والخاصة، الذي نظمه اتحاد بلديات الهرمل والتعبئة التربوية للحزب، في مجمع سيد الشهداء – في الهرمل “أن أهالي بعلبك والهرمل سيواجهون بأصواتهم في السادس من أيار المقبل، التآمر على المقاومة، لأنهم أهل الكرامة والنخوة والشجاعة والوفاء للسيد عباس الموسوي، ولسيد النصر سماحة السيد حسن نصر الله، وعندها لن يجد المتآمرون من كل التمويل والإنفاق والتحريض إلا الخيبة والحسرة”.

واضاف الشيخ قاووق: “أن أهلنا في البقاع في الموقع المتقدم في الدفاع عن المقاومة، وهم الذين قدموا لحمايتها الدماء والأرواح ولن يبخلوا عن حمايتها بالأصوات”.

حضر الاحتفال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي، مرشح حزب الله عن دائرة البقاع الثالثة إيهاب حمادة، رئيس اتحاد بلديات الهرمل نصري الهق، رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر، علماء دين، فعاليات وحشد من الأهالي وذوي المكلفات.

المصدر: الوكالة الفرنسية