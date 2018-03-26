البيت الابيض: واشنطن تدعو موسكو الى “تغيير موقفها” من اجل تحسين العلاقات بين البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2018 - 17:02
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تظاهرة مليونية في ميدان السبعين بصنعاء في الذكرى الثالثة على الصمود بوجه العدوان السعودي الاميركي
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد: أحيي القوة الصاروخية والدفاع الجوي وكل من دافع عن كرامة الشعب اليمني
الصماد: الأميركيون يديرون العدوان مباشرة ويشاركون بشكل مباشر في الجبهات لاسيما في الساحل
الصماد: معركتنا اليوم في الدفاع عن اليمن وبناء دولة تعتمد على الدفاع عن الأرض والعرض
القوة الصاروخية اليمنية تعلن عن تنفيذ ضربات بالستية واسعة على أهداف سعودية "وفاء لوعد القائد"
القوة الصاروخية تقصف مطار خالد الدولي بالرياض بصاروخ بركان "تو اتش" ومطار أبها الاقليمي في عسير بصاروخ "قاهر تو ام"
القوة الصاروخية تعلن قصف مطاري جيزان ونجران وأهدافا اخرى في القطاع بدفعة من صواريخ "بدر" البالستية
القوة الصاروخية تؤكد إصابة كل الصواريخ البالستية أهدافها دون تمكن الدفاعات الجوية من إعتراضها
سانا: وصول 18 حافلة لنقل عشرات المسلحين وعائلاتهم من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما بالغوطة الى إدلب
سانا: خروج دفعات جديدة من المدنيين من القطاع الشمالي للغوطة عبر الممر المؤدي الى مخيم الوافدين
الدفاع الروسية: نحو 6500 مسلح مع أفراد عائلاتهم غادروا عربين في الغوطة الى إدلب في اليومين الماضيين
الأركان الروسية: المسلحون في مدينة دوما السورية مستعدون لإلقاء السلاح ومغادرة المدينة
سانا: مجلس الوزراء السوري يضع خطة إعادة إعمار شاملة للغوطة الشرقية بريف دمشق
وزير الخارجية السوري وليد المعلم يزور رسميا سلطنة عمان لبحث الأوضاع الراهنة في المنطقة والعلاقات الثنائية
البيت الابيض: واشنطن تدعو موسكو الى “تغيير موقفها” من اجل تحسين العلاقات بين البلدين
منذ 43 mins
26 March، 2018
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