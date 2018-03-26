صرح مسؤول رفيع بالبيت الأبيض، اليوم الإثنين للصحفيين، أن الولايات المتحدة اتخذت قرارا بطرد عشرات “الجواسيس الروس” وإغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل، تعبيرا عن التضامن مع بريطانيا في “قضية سكريبال”.

وقال المتحدث: “اليوم أوعز الرئيس دونالد ترامب، بطرد العشرات من ضباط الاستخبارات الروسية من الولايات المتحدة وإغلاق القنصلية العامة الروسية في سياتل، نظرا لقربها من إحدى قواعد غواصاتنا”.

وأضاف: “تتخذ الولايات المتحدة هذه الإجراءات مع حلفائها من الناتو وشركائها حول العالم ردا على استخدام روسيا أسلحة كيميائية قتالية في بريطانيا…”.

المصدر: سبوتنيك