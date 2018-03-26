استقبل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، في مكتبه في الوزارة، وفي حضور المدير العام للوزارة زيد خيامي والمستشارين علي برو وعلي فواز، رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية جان همام يرافقه نائب الرئيس ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، رئيس الاتحاد اللبناني للجودو فرنسوا سعادة والامين العام للجنة الاولمبية العميد المتقاعد حسان رستم ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة الطائرة ميشال ابي رميا ونائب رئيس الاتحاد اللبناني لكرة اليد احمد درويش.

فنيش

بعد اللقاء، قال الوزير فنيش: “تشرفنا بزيارة الوفد الرياضي الذي يمثل الرياضة في لبنان من رئيس اللجنة الاولمبية ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم واتحاد الجودو واتحاد كرة اليد، ودائما هذه اللقاءات مستمرة، تشاورية للتباحث في طريقة التعاون من اجل النهوض بالرياضة”.

وأضاف: “اطلع الوفد على ما تم ادراجه في قانون موازنة العام 2018، لجهة دعم الاندية الرياضية ومساعدتها في الاعباء التي تتعلق بموضوع التعاقد مع لاعبين اجانب واعفاء هؤلاء اللاعبين من رسوم تأشيرة الدخول والاشتراك في الضمان ورسوم الاقامة واجازة العمل. وهذه الخطوة ولو متواضعة، فإنها تخفف عبئا على الاندية الرياضية وهذا اسهام من الدولة في تعزيز الرياضة وتأكيد للاهتمام بهذا القطاع في مساعدة الشباب اللبناني على ممارسة الرياضة وتمكين كل الاندية والاتحادات الرياضية من رفع مستوى لبنان وتحقيق الكثير من الانجازات في هذا المجال”.

وتابع: “هذه الزيارة في هذا الاطار نعتبر ان الاخوة يشرفونا بزيارتهم لموقع واحد وفريق واحد نتعاون من اجل تحقيق هذه الغاية ومن مسؤولية وزارة الشباب والرياضة.

ونحن لنا امل كبير بقدرات الشباب اللبنانيين ونأمل بعد خروجنا من معمعة الانتخابات النيابية وتحمل اللبنانيين للخطابات المستفزة للاعصاب ان نستمر في الاستقرار السياسي الذي شهدناه في هذه المرحلة. والاستقرار السياسي والامني هو عامل مساعد في كل شيء ويعطي المزيد من الاطمئنان للشعب اللبناني، وهذا الشعب عندما تتوافر له الفرص قادر على ان يكون على مستوى الآمال”.

وقال: “نهنئ هؤلاء اللاعبين على ما حققوه من انجازات، واتوجه بالتقدير الى اللاعب اللبناني الذي رفض ان يحقق الميدالية الذهبية ورضي ان يخسرها لكي لا يتورط في التطبيع مع العدو الاسرائيلي. وهذا موقف وطني يعبر عن التزام اللبنانيين جميعا عدم التطبيع مع العدو الاسرائيلي ولن يكون لبنان جزءا من هذه الموجة التطبيعية مع هذا العدو”.

همام

بدوره، شكر همام الوزير فنيش “السباق دائما في كل الامور لمصلحة الرياضة والرياضيين”، وقال: “نحن باسم الحركة الاولمبية والاتحادات اللبنانية نشكره على هذه الخطوة المهمة بالنسبة الى الاندية في لبنان وخصوصا اندية الالعاب الجماعية التي تستخدم لاعبين اجانب في صفوفها. وهذه توفر ميزانية كبيرة على موازنة الاندية وتساعدها على تطوير الرياضة اللبنانية، وكانت مناسبة لدرس عدد من الامور مع معاليه وسيطرحها مستقبلا على مجلسي الوزراء والنواب وهي موضع درس من اللجنة الاولمبية والوزارة، وان شاء الله نبشر نحن ومعالي الوزير بأمور كثيرة مهمة في المستقبل”.

وفد اتحاد التنس

واستقبل الوزير فنيش وفد الاتحاد اللبناني للتنس، ضم رئيسه اوليفر فيصل ونائبه عارف مرديني والامين العام آلان صايغ.

تم عرض نشاطات الاتحاد والبرامج لعام 2018، ودعا الوفد الوزير فنيش الى حضور بطولة غرب آسيا لعمر 12 عاما وما دون للتنس في نادي الغولف والتي سيقام غدا صباحا وتشارك فيه 8 دول من غرب آسيا.

وشكر الوفد الوزير فنيش على رعايته لبطولة كأس دايفس التي ستقام في جامعة سيدة اللويزة في 7 نيسان المقبل و8 منه.

المصدر: الوكالة الوطنية