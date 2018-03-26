يجري الجيش الاسرائيلي تحقيقات واسعة لفحص الاسباب التي تقف خلف تشغيل القبة الحديدية امس الاحد واطلاقها عشرات الصواريخ وارسال مليون شخص الى الملاجىء لاعتراض النيران التي أطلقت بالهواء خلال مناورات عسكرية لكتائب القسام.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن سلاح الجو شرع بفحص الأسباب، وكيف حدث أن أطلق نظام القبة الحديدية أكثر من 20 صاروخا اعتراضيا كما سيتم فحص حساسية الرادارات في محيط غزة.

وأوضح موقع “واللاه العبري” انه يجري التحقيق في الخلل في نظام القبة الحديدية إما انه عطل فني او خطا بشري او ان الرادارات المنتشرة على طول الحدود مع قطاع غزة شديدة الحساسية.

المصدر: وكالة معاً