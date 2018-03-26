شهدت ساحة ميدان السبعين أكبر ميادين العاصمة اليمنية صنعاء، صباح اليوم الاثنين، مسيرة جماهيرية كبرى احياءً للذكرى الثالثة للصمود بوجه العدوان السعودي الأمريكي.

ورفع المشاركون في المسيرة التي ملأت ساحة السبعين والشوارع المحيطة بها أعلام الجمهورية اليمنية، ولافتات وشعارات المناسبة، وصور القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وصور الشهداء.

وتخلل الفعالية عدد من الكلمات والقصائد الشعرية والأناشيد الحماسية .

وألقى رئيس المجلس السياسي الأعلى صالح الصماد كلمة شكر فيها الشعب اليمني للحضور المشرف الذي يعبر عن صمود الشعب . وحيا الجيش اليمني واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والبحرية والجوية الذين يصيغون ملحمة تاريخية في مواجهة العدوان، كما حيا أسر الشهداء التي قدمت فلذات أكبادها للدفاع عن سيادة الوطن، وكل من دافع عن كرامة الشعب اليمني.

وقال نحن نطوي ثلاثة أعوام من العدوان السعودي الذي ارتكبت فيه أبشع الجرائم التي استخدمت فيه كل الوسائل القذرة ومن ذلك الحصار الاقتصادي ونقل البنك المركزي وقطع الراتب.

وأكد الرئيس الصماد أن الأمريكيين من يديرون العدوان على اليمن ويشاركون مباشرة في عدد من الجبهات، مشيرا إلى أن موقف مجلس الشيوخ الأمريكي يثبت أن العدوان أمريكي من أول طلقة، وحيا كل المواقف الحرة بوجه قرار مجلس الشيوخ والبرلمانات الأجنبية المناهضة للعدوان

وأشار إلى أن ثقافة العجز والإحباط التي سعى النظام السعودي لتعزيزها في اليمن سقطت، ومن تأثر بها هم المرتزقة.

وأعلن الرئيس الصماد عن إطلاق مشروع بناء الدولة في كل المستويات تحت شعار يد تحمي ويد تبني، لافتا إلى أن معركة الشعب اليوم هي معركة استعادة سيادة وتعتمد على الدفاع والبناء.

كما أشار إلى أن معاناة شعبنا لن يتحملها شعب آخر وتتطلب جهدا كبيرا لرفعها عن كاهل الشعب.

ودعا دول العدوان إلى اقتناص الفرصة والذهاب نحو سلام عادل، مبديا استعداده لحل يفضي لوقف العدوان ورفع الحصار، كما دعا القوى المحلية المنخرطة مع العدوان إلى العودة إلى جادة الصواب للتفاهم حول كل القضايا

وشدد على أن خيار شعبنا الوحيد هو تعزيز عوامل الصمود ورفد الجبهات للوصول إلى الحسم والانتصار، مشيرا إلى ضرورة تفعيل مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات.

المصدر: المسيرة