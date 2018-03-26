أكد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النيابية في لبنان النائب علي خريس أن “التحالف القائم اليوم بين حركة أمل وحزب الله ليس تحالفا انتخابيا فحسب بل تحالفا استراتيجيا ووطنيا من أجل بناء الدولة القوية وبناء المؤسسات وحماية صيغة العيش المشترك ومواجهة العدو الاسرائيلي لكي نكون على أهبة الإستعداد لأي خطر يمكن أن يأتي على وطننا”.

وقال خريس في حديث له “كما عبر منذ أيام الرئيس نبيه بري بأن هذا الإستحقاق يجب أن يتحول الى استفتاء شعبي لكي تقولوا كلمتكم وتقفوا مع من وقف معكم في أيام الشدة وعمل من أجل وحدة لبنان”، وأكد “نحن لا نخاف بل على ثقة بأهلنا بأن الإنتصار والفوز سيكون لخط المقاومة وخط الإمام موسى الصدر ونحن معكم في كل الأوقات”، واضاف “نحن نسعى الى انتخابات ديموقراطية نزيهة لأننا نثق بأهلنا وهذا في صلب عملنا ومشروعنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام