أشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية التابعة للطيران المدني في لبنان الى ان الطقس الدافئ يستمر حتى بعد ظهر الاربعاء القادم قبل ان يتحول الى متقلب وماطر نتيجة منخفض جوي.

الحالة العامة:

كتل هوائية دافئة تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الاربعاء حيث تبدأ بالانحسار التدريجي ابتداء من بعد الظهر ويتحول الطقس الى متقلب وماطر نتيجة منخفض جوي.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم مع رياح ناشطة تشتد احيانا في المناطق الجنوبية مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية .

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع ظهور طبقات من الغبار خاصة في المناطق الجنوبية.

الأربعاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وظهور طبقات من الغبار صباحا يتحول بعد الظهر تدريجيا الى غائم وتساقط أمطار متفرقة تكون في بدايتها موحلة ثم تشتد ليلا.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كلم/س.

الانقشاع: متوسط

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٠ و٨٠%.

حال البحر: متوسّط ارتفاع الموج

حرارة سطح الماء: ٢٢°م

الضغط الجوي: ٧٦٧ ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام