أشارت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبناني – شعبة العلاقات العامة الى انه “مساء 23/3/2018 عثر على المواطن ف. ب. (مواليد عام 1993) مقتولا رميا بالرصاص في داخل منزله الكائن في مخيم البرج الشمالي – صور”.

واضاف البيان انه “على الفور باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالاستقصاءات والتحريات المكثفة، وأوقفت والد المغدور المدعو م. ب. (مواليد عام 1967) على ذمة التحقيق، للاشتباه بارتكابه الجريمة، الذي أنكر علاقته بمقتل ابنه وأن العائلة تعاني من مشاكل حادة بين أفرادها نتيجة تردي الظروف المعيشية والاقتصادية”.

ولفت البيان الى انه “بنفس السياق أحيل إلى شعبة المعلومات الشقيق الأصغر للمغدور المدعو ع. ب. (مواليد عام 1999)، وذلك لاعترافه أثناء التحقيق معه في القطعة الإقليمية المعنية بأن الوالد هو من اقدم على قتل شقيقه”.

وتابع البيان انه “بالتوسع بالتحقيق من قبل الشعبة المذكورة، اعترف ع. المذكور بإرتكاب الجريمة نتيجة تفاقم الخلافات بينه وبين شقيقه بسبب معارضة الأخير – كما أفراد العائلة – لارتباط الجاني بإحدى الفتيات، وبسبب غيرته من شقيقه الأكبر المتأهل والذي يقيم في منزل العائلة، فقام بإطلاق عيارين ناريين من سلاح حربي نوع كلاشنكوف عائد لوالده بإتجاه صدر المغدور ورأسه ما أدى إلى مقتله على الفور”، ولفت الى “التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام