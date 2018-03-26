الناطق بإسم كتائب القسام: العدو يكذب ويتخبط ولم تطلق أية صواريخ من غزة تجاه العدو الذي يتحمل مسئولية أي تصعيد ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2018 - 02:09
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إعلام العدو: إطلاق صفارات الانذار في المنطقة الصناعية من عسقلان شمال قطاع غزة
اعلام العدو يقول انه تم اعتراض صاروخين أطلقا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات
الاعلام الحربي: لا غارات صهيونية على أي نقاط للمقاومة او مواقع للجيش السوري في بعلبك أو في سوريا
الدفاع الروسية: خروج 1092 مدنيا من الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم الاحد عبر معبر مخيم الوافدين
انطلاق 52 حافلة تقل 3708 من الارهابيين وعائلاتهم من الغوطة الشرقية لدمشق عبر معبر عربين باتجاه إدلب
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: 302 مسلحين من الجيش الحر قتلوا خلال "عملية غصن الزيتون" ضد الوحدات الكردية في عفرين
اردوغان يقول ان مدينة تل رفعت هي الهدف المقبل للعملية العسكرية التركية في سوريا
الوكالة الوطنية: مقتل شخصين ايرانيين وإصابة 4 آخرين بجروح جراء سقوطهم خلال التقاطهم صورا مقابل الروشة في بيروت
اليمن: تظاهرة حاشدة في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء في ذكرى مرور 3 أعوام على الصمود بوجه العدوان السعودي الاميركي
السيد عبد الملك الحوثي: لولا موافقة وتسهيلات أميركا لما تمكنت السعودية وباقي الدول من تنفيذ عدوانها على اليمن
السيد الحوثي: قوى اقليمية فقدت كرامتها حتى باتت ترى في أميركا كل شيء والعمالة لها مبعث شرف
السيد الحوثي: شعبنا اليمني مهما كانت جراحاته لا يزال يتطلع الى شعب فلسطين ليقول له انا الى جانبك
السيد الحوثي: قادمون للعام الرابع بمنظوماتنا الصاروخية والمتطورة والمتنوعة التي تخترق كل أنواع أنظمة الحماية الاميركية
السيد الحوثي: قادمون للعام الرابع بطائراتنا المسيرة وعلى مدى بعيد وبتفعيل غير مسبوق للمؤسسة العسكرية
الداخلية المصرية: مقتل 6 متورطين في محاولة اغتيال مدير أمن الاسكندرية
افغانستان: شهيد و 8 جرحى على الأقل في هجوم انتحاري نفذه شخصان على مسجد غرب البلاد
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف يدين ما سماه "فظاظة" لندن غير المسبوقة في قضية الجاسوس
الشرطة الألمانية توقف رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون على الحدود مع الدنمارك وسيمثل الاثنين أمام القضاء
الالاف يتظاهرون في برشلونة بعد توقيف بوتشيمون في المانيا على خلفية ملاحقته من جانب القضاء الاسباني
سيبيريا: 5 قتلى بينهم 3 نساء وطفل في حريق داخل مركز تسوق وسط البلاد
القوة الصاروخية اليمنية تعلن عن تنفيذ ضربات بالستية واسعة على أهداف سعودية "وفاء لوعد القائد"
القوة الصاروخية اليمنية تعلن قصف المطار خالد الدولي بالرياض بصاروخ بركان "تو اتش"
القوة الصاروخية اليمنية تعلن قصف مطار أبها الاقليمي في عسير بصاروخ "قاهر تو ام"
القوة الصاروخية تعلن قصف مطار جيزان واهدافا اخرى في القطاع بدفعة من صواريخ "بدر" البالستية
القوة الصاروخية في الجيش اليمني تستهدف أربعة مطارات في السعودية بصواريخ بالستية
القوة الصاروخية تؤكد إصابة كل الصواريخ البالستية أهدافها دون تمكن الدفاعات الجوية من إعتراضها
الناطق بإسم كتائب القسام: العدو يكذب ويتخبط ولم تطلق أية صواريخ من غزة تجاه العدو الذي يتحمل مسئولية أي تصعيد ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي عدوان
منذ 3 ساعة
25 March، 2018
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