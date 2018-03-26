أكد الناطق بإسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة أنه لم تطلق أية صواريخ من غزة تجاه العدو هذا المساء. وقال أبو عبيدة إن “العدو يكذب ويتخبط ولم تطلق أية صواريخ من غزة تجاه العدو هذا المساء”، وأوضح أن ما تسمى “بالقبة الحديدية لاعتراض طلقات نارية داخل غزة ضمن مناورات القسام”. وحمل أبو عبيدة العدو مسؤولية أي تصعيد، وشدد على أن كتائب القسام لن نقف مكتوفة الأيدي أمام أي عدوان.

وكانت مصادر عبرية قد زعمت أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في مدينة عسقلان، حيث دوت صفارات الإنذار دوت في عسقلان وشعار هنيغف ومستوطنات محيط غزة، كما اعترضت القبة الحديدية قذيفتين على الأقل، وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت.

وقال الناطق بإسم الجيش الاسرائيلي إنه “لم يكن هناك أي اطلاق لصواريخ من قبل قطاع غزة”، وأوضح أن “القبة الحديدية أطلقت صواريخها بسبب تدريبات تجريها كتائب القسام والتفعيل جاء بسبب إطلاق من مدفع رشاش من طرف القسام”.

ومن جهتها، ذكرت وزارة الداخلية في غزة أن أصوات الانفجارات وإطلاق النار التي سمعت في منطقة شمال قطاع غزة هذه الليلة، ناجمة عن مناورات لفصائل المقاومة. وفي وقت لاحق، أطلقت مدفعية الاحتلال عدة قذائف صوب أراضي المواطنين شمال قطاع غزة. كما استهدفت نقطة رصد للمقاومة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

المصدر: وكالة فلسطين اليوم