فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الأحد في 25-3-2018.

دمشق وريفها:

ـ خرجت 62 حافلة تقل 4327 مسلحاً برفقة عائلاتهم من الغوطة الشرقية لدمشق عبر معبر عربين باتجاه إدلب.

ـ قُتل أحد مسلحي فصائل “الجيش الحر” على أطراف بلدة يلدا بريف دمشق الجنوبي بعد استهدافه برصاص القنص من قبل مسلحي داعش.

إدلب وريفها:

ـ أُصيب الشاب محمد مفيد حاج سعيد (٢٥سنة) في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي، جراء اعمال قنص متتالية طالت البلدتين من ناحية بنش المجاورة.

ـ استهدفت “جبهة تحرير سوريا” كل من بلدة خان السبل وقرية كفربطيخ في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وقرية الجرادة بالريف الجنوبي، بالقذائف الصاروخية.

ـ منعت حواجز “هيئة تحرير الشام” في قرية أطمة بالقرب من الحدود السورية _التركية بريف إدلب الشمالي سيارات المحروقات القادمة من ريف حلب الشمالي من المرور باتجاه ادلب وريفها.

درعا وريفها:

ـ انفجرت عبوة ناسفة في بلدة المسيفرة الواقعة تحت سيطرة المجموعات المسلحة، بريف درعا الشرقي.

ـ قُتل شاب إثر إطلاق النار عليه في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي من قبل مجهولين.

ـ قُتل مسؤولين اثنين من “جيش اليرموك _الجيش الحر”، المدعوين “عبد الرحمن محاميد وفادي الباعوني”، جراء إطلاق النار عليهما من قِبل مسلحين مجهولين في بلدة صيدا بريف درعا الشرقي.

حلب وريفها:

ـ أُصيب 13 مدنياً بينهم أطفال جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصيليّ “أحرار الشرقية” و” فرقة الحمزة” التابعيّن لـ “الجيش الحر” والمدعوميّن تركياً، في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي، قُتِل على إثرها أحد المسؤولين في “أحرار الشرقية” المدعو “أبو صكر القادسية” بالإضافة إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي الطرفين، وذلك بسبب خلافات على تقاسم المسروقات في المدينة.

كما شهدت مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي اشتباكات مماثلة بين الطرفين أسفرت عن مقتل واصابة عدد من المدنيين الذين كانوا متواجدين في المنطقة، وتمكن فصيل “أحرار الشرقية” من أسر 200 مسلحاً من “فرقة الحمزة” وذلك كردٍ على مقتل المدعو “أبو صكر القادسية”.

وتوصل الطرفان لاحقاً، وبعد اجتماع جمع مسؤولين من الفصيلين وضباط أتراك إلى اتفاق يقضي بوقف الاقتتال الحاصل بينهما وتسليم المسلحين الذين قاموا بالقتال إلى “محكمة” يتم الاتفاق عليها، وإطلاق سراح الموقوفين من الطرفين وإعادة النقاط والمقرات إلى ما كانت عليه سابقاً.

ـ أُصيب الناطق باسم “مجلس منبج العسكري” التابع لـ “قسد” المدعو “شرفان درويش” بجروح، جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ أُصيب أحد المسؤولين في “حركة نور الدين الزنكي _جبهة تحرير سوريا” المدعو “قيصر جبرائيل” خلال الاشتباكات مع “هيئة تحرير الشام” على أطراف الفوج 46 في ريف حلب الغربي، كما اتهمت “الهيئة”، “الجبهة” باستخدام المدنيين دروعاً بشرية في الهجوم على “الفوج”.

وإلى ذلك سيطرت “الجبهة” على قرية السعدية بريف حلب الغربي بعد اشتباكات مع “الهيئة”، من جانب آخر اندلعت اشتباكات بين الطرفين في قرية عاجل وجمعية الأمين بالريف ذاته.

حماة وريفها:

ـ وصلت الدفعة الأولى من المسلحين وعوائلهم الذين خرجوا من ممر عربين في الغوطة الشرقية لدمشق إلى معبر قلعة المضيق في ريف حماة الشمالي الغربي.

الرقة وريفها:

ـ سلمت “الوحدات الكردية” عشرات المنازل التي استولت عليها بحجة انتماء اصحابها إلى داعش في مدينة الرقة إلى النازحين من منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

الحسكة وريفها:

ـ استهدف الجيش التركي دورية لـ “الوحدات الكردية” بالرشاشات الثقيلة قرب بلدة “تل حلف” غرب مدينة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

المصدر: الاعلام الحربي