قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن العمليات العسكرية بدأت في سنجار شمال العراق ضد منظمة “بي كا كا”. جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، أمام حشد جماهري بولاية طرابزون (شمال شرق) قبيل انطلاق مؤتمر لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم. وأضاف أردوغان: “قلنا إننا سندخل سنجار أيضًا، والآن بدأت العمليات العسكرية هناك”، وتابع: “لسنا دولة احتلال، وهمنا الأكبر مكافحة الإرهابيين”.

وفي كلمته، أيضا، قال أردوغان: “سبق أن قلنا إن عملياتنا العسكرية لن تقتصر على عفرين، سيما أن مسلحي (بي كا كا) انسحبوا باتجاه سنجار، والآن بدأت العمليات في سنجار”. وسبق أن أكد الرئيس التركي خلال مقابلة مع “رويترز” في 25 أبريل/نيسان الماضي، أن بلاده لن تسمح بتحول سنجار إلى قاعدة لمسلحي “بي كا كا”، وإنها ستواصل عملياتها العسكرية هناك وفي شمال سوريا.

المصدر: وكالة الاناضول