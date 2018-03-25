أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأحد، أنه تم إجلاء أكثر من 110.000 مدني من الغوطة الشرقية بريف دمشق منذ تنفيذ الهدنة الإنسانية في البلاد في شباط/فبراير الماضي.

وقال مدير المركز، اللواء يوري يفتوشينكو، أنه “على مدار 24 ساعة مضت، غادر 1092 شخصا الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني قرب مخيم الوافدين”. وتابع يفتوشينكو أنه “منذ 28 شباط/فبراير، غادر 24490 شخصا الغوطة الشرقية عبر الممر المذكور، وفي المجمل، تم إجلاء 110.069 شخصا من الغوطة الشرقية بمساعدة المركز الروسي للمصالحة”.

المصدر: سبوتنيك