قتل اربعة اشخاص على الاقل بينهم مدنيان بعد ظهر الاحد بتفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري في وسط مقديشو، وفق ما افاد مصدر في الشرطة وشهود.

واعلنت حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة مسؤوليتها عن التفجير، وقالت في بيان مساء انها استهدفت هذه المنطقة من مقديشو التي تضم خصوصا البرلمان ووزارة الداخلية. وقال المسؤول في شرطة العاصمة عبدالله محمد لوكالة فرانس برس “وقع انفجار عند نقطة مراقبة قرب وزارة الداخلية وقضى اربعة اشخاص بينهم عنصران في قوات الامن”.

واضاف “ليس لدينا كل التفاصيل حتى الان لكن المؤشرات الاولى تظهر ان منفذ (الاعتداء) كان يعتزم عبور الحاجز”. واوضح المسؤول وشهود ان السيارة انفجرت قبل ان يتمكن عناصر الامن من تفتيشها، وقال شاهد “شاهدت جثث الجنديين والمدنيين الانفجار كان كبيرا”.

وهذا الاعتداء هو الثاني هذا الاسبوع بواسطة سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية بعد اعتداء اول اسفر عن 14 قتيلا الخميس.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية