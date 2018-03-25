اعتبر رئيس الوزراء “الإسرائيلي” “بنيامين نتنياهو”، أن إطلاق الرحلات الجوية بين نيودلهي وتل أبيب عبر الأجواء السعودية حدث تاريخي بعد “عمل طويل وراء الكواليس” وله تداعيات “.

وقال “نتنياهو”، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد في مستهل جلسة للحكومة، حسب ما نقله مكتبه الإعلامي، إن إطلاق شركة الطيران الهندية “Air India” رحلة جوية مباشرة وصلت كيان العدو قبل عدة أيام، في إطار الخط المباشر الذي يربط الهند بتل أبيب، “مناسبة تاريخية على المدى البعيد”، مضيفا: “أن أهمية ذلك واضحة للجميع، حيث تحمل طابعا سياحيا واقتصاديا وتكنولوجيا وسياسيا، وهذا يمثل أهمية من الدرجة العليا”.

وتابع نتنياهو موضحا: “سينمو الاقتصاد الإسرائيلي بطريقتين، إما من خلال المنتجات الجديدة أو الأسواق الجديدة. ما قمنا به هنا يشكل انطلاقة إلى أسواق جديدة عملاقة ما يعد تغييرا كبيرا للغاية. وآمل بأن يكون هدفنا المنشود أن تشمل الرحلات الجوية المقبلة كذلك إطلاق خط الطيران المباشر من “تل أبيب” إلى “مومباي” في غضون خمس ساعات، أي بفترة تقل عن الفترة التي يستغرقها السفر من تل أبيب إلى لندن. فبالتالي يدور الكلام هنا عن حدث له أهمية عظيمة”.

وأوضح “نتنياهو” أن هذه التطورات نضجت بمرور الوقت بحيث أنها تخلق إمكانيات هائلة أمام دولة الإحتلال، وتابع: “أعتقد بأن تبعاتها البعيدة المدى ستتضح لاحقا، إلا أنه في المرحلة الحالية لا أجد ضرورة للإسهاب في الكلام عن ذلك ما عدا الذي ذكرته للتو، بغية فتح المجال لحدوث تلك التطورات”.

ولفت رئيس الوزراء “الإسرائيلي” إلى أن إطلاق الرحلات الجوية من الهند إلى الكيان الإسرائيلي عبر السعودية “عبارة عن عملية طويلة، يتم معظمها وراء الكواليس ومن المفضل أنها ستبقى على هذا النحو حاليا”.

المصدر: اعلام العدو