طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأحد المجتمع الدولي بتوفير 350 مليون دولار للاغاثة في اليمن. معتبرة انه “مبلغ تافه”مقارنة بما ينفق على الحرب.

وقال خيرت كابالاري. المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال مؤتمر صحافي في عمان ان “يونيسف تطلب لبرنامجها الاغاثي لعام 2018 وحده 350 مليون دولار. وهو مبلغ تافه”.واضاف “لاكون واضحا هو فعلا مبلغ تافه مقارنة بمليارات الدولارات التي تنفق على القتال في الحرب. نحن نطلب مبلغا تافها”.

وبدا وكأن كابالاري يشير ضمنا الى تعليق للرئيس الأميركي دونالد ترامب الاسبوع الماضي اثناء استعراض صفقات أسلحة تصل قيمتها الى مليارات الدولارات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارة الاخير الى العاصمة الاميركية. حيث علق ترامب حينها موجها كلامه “للأمير” السعودي “هذا مبلغ تافه بالنسبة اليكم” وقد استخدم كابالاري التعبير نفسه.

وقال كابالاري خلال المؤتمر الصحافي ان “الوضع في اليمن يفطر القلب. صدمت الاسبوع الماضي في صنعاء برؤية مئات لا بل آلاف الاطفال يتسولون في الشوارع”. واضاف “كنت قبل سنوات مبعوثا من اليونيسف لدى اليمن ولم ار ما نراه واقعا اليوم (…) حيث يمد اطفال صغار ايديهم طلبا لبعض المال او بعض الطعام”.واضاف “نخسر وقتا ثمينا في مناقشة شروط يفرضها جميع الاطراف. شروط تمنعنا من ايصال المساعدات الانسانية. السماح للمساعدات الانسانية بالمرور لا يجب ان يكون مشروطا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية