أوقفت الشرطة الألمانية الأحد الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون لدى عبوره الحدود في سيارة من الدنمارك.

وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية لوكالة فرانس برس إن بوتشيمون “أوقف اليوم الساعة 11.19 صباحا من قبل شرطة الطريق السريع في (مقاطعة) شلزفيك هولشتاين” مضيفا أن التوقيف تم بناء على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة بحقه.

وأضاف أن رئيس إقليم كاتالونيا المقال “موقوف حاليا لدى الشرطة”. وجاء اعتقال بوتشيمون بعد يومين من اصدار المحكمة الاسبانية العليا امرا بالقبض على 13 انفصاليا كاتالونيا بتهمة “العصيان” بينهم بوتشيمون والمرشح لخلافته جوردي تورول بسبب دورهما في مساعي الاقليم للانفصال. ويواجه الاثنان في حال ادانتهما حكما بالسجن لمدة 30 عاما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية