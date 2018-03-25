اعرب رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو الأحد عن “امله بتقليص مدة الطيران بين تل أبيب وعاصمة الهند الاقتصادية بومباي” ، وذلك بعد تسيير أول رحلة تابعة لشركة طيران الهند متوجهة إلى كيان العدو عبر الأجواء السعودية.

وقال نتانياهو في اجتماع حكومته الأسبوعي الأحد “ما فعلناه في هذا المجال يعد اختراقا لأسواق ضخمة وهو تغيير كبير جدا”. ونقل مكتبه عنه قوله إن “الهدف الذي آمل بتحقيقه هو أن تشمل الرحلة أو الرحلات المقبلة رحلات مباشرة من تل أبيب إلى بومباي في غضون خمس ساعات”.

وتابع رئيس حكومة العدو” تحمل هذه الرحلة مغزى سياحيا واقتصاديا وتكنولوجيا وسياسيا”، مضيفا أن “الدلالات طويلة المدى ستتضح لاحقاً، إلا أنه لا أجد حاليا ضرورة للإسهاب في الكلام بغية فتح المجال لحدوث تلك التطورات”.

وهبطت الطائرة الاتية من نيودلهي في مطار بن غوريون “الاسرائيلي” الخميس بعد رحلة عبرت الأجواء السعودية “في ما اعتبر مؤشرا الى تقارب حذر بين المملكة والدولة العبرية” وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية