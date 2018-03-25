خرج مئات المدنيين من أهالي غوطة دمشق الشرقية الذين تتخذهم التنظيمات الإرهابية دروعا بشرية وذلك عبر الممر الإنساني المؤدي إلى مخيم الوافدين الذي افتتحه الجيش العربي السوري لتأمينهم ونقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن أكثر من 500 مدني من المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية خرجوا صباح اليوم عبر ممر الوافدين.

وذكرت سانا من المخيم أن وحدات من الجيش العربي السوري استقبلت دفعات جديدة من أهالي القطاع الشمالي للغوطة الشرقية عبر الممر الآمن الهاربين من التنظيمات التكفيرية التي احتجزتهم وحاصرتهم في الغوطة الشرقية واتخذتهم دروعا بشرية.

ولفتت إلى أن معظم المدنيين الخارجين من المعبر هم أطفال ونساء وشيوخ وبينهم بعض المرضى حيث استقبلهم رجال الجيش وقاموا بتأمينهم بالتعاون مع عناصر الفرق الطبية من مديرية صحة ريف دمشق.

وأمنت وحدات الجيش أمس خروج أكثر من 1700 مدني خرجوا من الممر الآمن المؤدي من الغوطة الشرقية إلى مخيم الوافدين المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية في قطاع الغوطة الشمالي.

المصدر: وكالة سانا