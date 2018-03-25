الوزير السابق وئام وهاب يعلن لائحة الوحدة الوطنية عن دائرة الشوف – عاليه من الجاهلية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2018 - 14:29
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سانا: خروج دفعات جديدة من المدنيين من القطاع الشمالي في الغوطة الشرقية لدمشق عبر ممر الوافدين
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إصابة شاب في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف إدلب الشمالي جراء أعمال قنص المسلّحين من ناحية بنش المجاورة
طائرات العدو الصهيوني تستهدف موقعين للمقاومة الفلسطينية شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة
توغل 5 جرافات إسرائيلية شرقي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة
إعتقال 9 فلسطينيين خلال مداهمات لقوات العدو في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة
بلدية الاحتلال في القدس تعلن عن عزمها بناء 600 وحدة استيطانية في جبل المكبر
لبنان: إعلان لائحة الأمل والوفاء عن دائرة الجنوب الثالثة والتي تضم 11 مرشّحاً برئاسة النائب محمد رعد
النائب رعد: نتعهد لشعبنا المقاوم ولأهلنا الشرفاء بأن نعبر عن تطلعاتهم وآمالهم بأصدق سعي لقيام دولة القانون والمؤسسات
النائب رعد: اللائحة تتعهد بالوفاء لدماء الشهداء وحفظ المقاومة والتمسك بمعادلة النصر الثلاثية: الشعب والجيش والمقاومة
الوزير السابق وئام وهاب يعلن لائحة الوحدة الوطنية عن دائرة الشوف - عاليه والتي تضم 10 مرشّحين
رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني يعلن سحب ترشيحه ويدعو كل من شاركه في الترشّح إلى إعادة النظر في ذلك
مصادر يمنية: قنص جندي سعودي في موقع الفريضة في جيزان
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي: إستمرار العدوان لن يزيد اليمنيين إلا قوة وصلابة ووعياً وصموداً
محمد علي الحوثي: الجزرة التي ليست في صالح الشعب اليمني سنفرمها ونقدمها لمن يهتم بها أو يعتقد أنّنا نجري وراء مصالح ضيقة
الشرطة الألمانية توقف رئيس كاتالونيا المقال كارليس بوتشيمون على الحدود مع الدنمارك
وزير الخارجية البريطاني ينفي اتهامات بمخالفة قواعد التمويل خلال الحملة الانتخابية لاستفتاء 2016 حول "بريكست"
الشرطة البرازيلية: مقتل 8 أشخاص على الأقل خلال عملية أمنية في حي روسينيا العشوائي في ريو دي جانيرو
الإكوادور: مقتل 12 شخصاً وإصابة 25 آخرين جراء انحراف حافلة كانوا يستقلونها عن الطريق غرب البلاد
الوزير السابق وئام وهاب يعلن لائحة الوحدة الوطنية عن دائرة الشوف – عاليه من الجاهلية
منذ 1 ساعة
25 March، 2018
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