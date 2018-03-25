رأى النائب السابق اميل لحود أن “الحملات الانتخابية تشهد كما كبيرا من الكذب والتناقضات والشعارات الفارغة، إلا أن من يتميز فعلا عن الآخرين هو تيار المستقبل”.

وقال في بيان “في اليوم نفسه، نسمع وزير الداخلية نهاد المشنوق، المؤتمن على سلامة اللبنانيين وكرامتهم، يصف فئة من الشعب اللبناني بالأوباش، وهو في ذلك يبتكر أسلوبا انتخابيا جديدا يقوم على إهانة الناس، في حين يخترع رئيس الحكومة سعد الحريري حربا وهمية، بشعارات ركيكة وفارغة، مع الدولة السورية، في حين ان آباء مرشحين على لائحته وصلوا الى المجلس النيابي معتمدين على صداقتهم مع الضباط السوريين، وقد كان والده الرئيس رفيق الحريري الوحيد في تكريم أحد هؤلاء الضباط بمنحه مفتاح العاصمة”.

ولفت الى أن “الانحدار الى هذا المستوى من الخطاب قبل أكثر من شهر من الانتخابات، يجعلنا نسأل عما سيكون عليه الحال بعد أسابيع”.

ولفت انائب لحود الى انه “يبدو أن تيار المستقبل تخلى عن شعاراته، من السماء الزرقاء الى الخرزة الزرقاء، ليعتمد شعار استهبال الناس، والحق ليس عليه وحده في ذلك بل على من سينتخبه ومن تحالف معه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام