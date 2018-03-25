توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الاثنين صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة القصوى (في حدود الخمس درجات مئوية) وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح.

– الحالة العامة:

طقس ربيعيّ مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ظهر يوم الاربعاء حيث يبدأ بالتقلب .

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم.

– الإثنين: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة القصوى (في حدود الخمس درجات مئوية) وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح.

– الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصة في الداخل و المناطق الجنوبية والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية .

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل تتراوح ما بين 13 و 22 درجة، فوق الجبال ما بين 5 و 15 درجة، في الارز ما بين -1 و 11 درجة، اما في الداخل فتتراوح درجة الحرارة ما بين 9 و 21 درجة.

– الرياح السطحية: غربية الى شمالية غربية ، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كلم/س.

– الانقشاع: متوسّط إلى جيد

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و ٧٥%.

– حال البحر: متوسّط ارتفاع الموج إلى معتدل.

– حرارة سطح الماء: ٢٢°م.

– الضغط الجوي: ٧٦٧ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية