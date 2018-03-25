أحبط الجيش الأردني عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات، على الحدود الأردنية السورية، وقبض على ثلاثة من المنفذين، في حين تراجع الآخرين باتجاه الأراضي السورية.

وذكرت نشرة صادرة عن القوات المسلحة الأردنية اليوم الأحد أن القوات الأردنية “تمكنت من إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات”، وأضافت “تم تطبيق قواعد الاشتباك بعد مشاهدة أشخاص حاولوا الاقتراب من الأراضي الأردنية، مما أدى إلى إلقاء القبض على 3 منهم وتراجع الآخرين باتجاه العمق السوري”.

وأوضحت النشرة “بعد تفتيش المنطقة تم ضبط قطعة سلاح نوع كلاشينكوف وذخيرة عددها 2972 طلقة لنفس السلاح, و611 كف حشيش و103010 حبة ترامادول و223 ألف حبة كبتاجون, وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.”

المصدر: سبوتنيك