قتلت قوات الأمن الأفغانية 63 مسلحا بينهم 14 ارهابياً تابعين لتنظيم داعش، خلال عمليات بالبلاد في الـ24 ساعة الماضية.

ونقل تلفزيون “طلوع” الأفغاني عن مسؤولين بوزارة الدفاع أن “العملية أجريت يوم السبت في مقاطعات فراه وقندهار وننغرهار واروزجان وباتكيا”.

وأضاف “طلوع” أن “القوات الأمنية اكتشفت أسلحة ومتفجرات خلال الحملة يوم السبت”.

وتعاني أفغانستان اضطرابا أمنيا بسبب انتشار تنظيمات مسلحة مثل حركة طالبان، وحركات متحالفة معها، وتنظيم “داعش” .

وتقوم قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية بعمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية