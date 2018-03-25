يدلي الناخبون في تركمانستان باصواتهم الاحد لاختيار اعضاء برلمانهم وبينهم بالتأكيد نجل الرئيس قربان قولي برديمحمدوف الذي يمكن ان يسير على خطا والده الذي يحكم بلا منازع هذه الجمهورية السوفياتية السابقة الغنية بالغاز.

وفتحت مراكز الاقتراع ابوابها عند الساعة الثانية بتوقيت غرينتش وقالت اللجنة الانتخابية ان الاقتراع سيستمر حتى الساعة 14.00 ت غ.

وفي المجموع يتنافس 284 مرشحا على 125 مقعدا في البرلمان، بينهم سردار برديمحمدوف (36 عاما) الذي يطمح الى شغل منطقة اخال المحاذية للعاصمة عشق اباد، وفوزه في هذا المقعد بفارق كبير على منافسيه شبه مؤكد.

والمعارضة غير معترف بها من قبل المؤسسات في هذه الدولة التي لم تشهد اي انتخابات اعتبرت حرة وعادلة من قبل المراقبين الغربيين. بينما اعيد انتخاب رئيسها في شباط/فبراير 2017 باكثر من 97 بالمئة من الاصوات.

وينص الدستور الذي تم تعديله في 2016 خصوصا لتمديد الولاية الرئاسية من خمس الى سبع سنوات، على ان يتولى الرئيس رئاسة الدولة والحكومة.

وفي حال عجزه عن الحكم يحل محله رئيس البرلمان وقال مراقبون ان سردار برديمحمدوف يمكن ان يتم تعيينه بسرعة في هذا المنصب، وقد كان مؤخرا من اعضاء وفد تركمانستاني زار كازاخستان المجاورة حيث التقطت له صور مع الرئيس نور سلطان نزارباييف.

وتركمانستان واحدة من جمهوريات الاتحاد السوفياتية الخمس السابقة، وهي تمتلك احتياطات هائلة من الغاز والنفط تثير اطماع روسيا والصين والاتحاد الاوروبي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية