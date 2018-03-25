قتل 12 شخصا وأصيب 25 اخرون السبت عندما انحرفت حافلة كانوا يستقلونها عن طريق في منطقة ساحلية بغرب الاكوادور على ما قال مسؤولون.

وقع الحادث نحو الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (19.00 بتوقيت غرينتش) على طريق جيبيجابا السريع في المنطقة المعروفة باسم لاس اميركاس في مقاطعة مانابي، وفقا لتقرير صادر عن لجنة المرور الإكوادورية.

والحوادث المرورية هي من الأسباب الرئيسية للوفيات في الاكوادور،والأسبوع الماضي، أدى تصادم حافلتين في مقاطعة غواياس إلى مقتل 11 شخصا وإصابة 54 آخرين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية