غرفة التحكم المروري في لبنان: ارتفاع حصيلة الحادث المروري على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه الدورة شمال بيروت الى قتيل و4 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2018 - 01:45
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سوريا: خروج 632 مسلحا وعائلاتهم من جوبر وزملكا وعين ترما وعربين باتجاه ادلب واستكمال العملية الأحد
مركز المصالحة الروسي: خروج أكثر من 106 آلاف مدني من الغوطة الشرقية عبر الممرات الآمنة خلال الهدنة الانسانية
تظاهرات في فرنسا والمانيا وبريطانيا والسويد تنديدا بالهجوم التركي على مدينة عفرين شمال سوريا
صحيفة معاريف: 4 فلسطينيين تمكنوا من تجاوز السياج الحدودي مع قطاع غزة وأشعلوا النار بأدوات هندسية للجيش الاسرائيلي
جنيف: بدء أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بهدف صياغة بند طارئ للحفاظ على هوية القدس المحتلة
سلطات الاحتلال تدرس مشروعا لتوسيع مستوطنة "نوف زهاف" ببناء 600 وحدة استيطانية جديدة في جبل المكبر بالقدس المحتلة
فلسطين المحتلة: تسارع النشاط لتحويل 4 مستوطنات لمدينة استيطانية على آلاف الدونمات الفلسطينية بالأغوار الشمالية
العراق: القوات الأمنية بدأت تأمين الطريق الدولي الرابط بين كركوك وبغداد والانتشار بالمناطق التي كان يستخدمها تنظيم داعش
مصادر يمنية: تدمير آلية عسكرية على متنها ضابطا سعوديا وعددا من الجنود بعبوة ناسفة وقنص جندي سعودي في جيزان
مصادر يمنية: قصف صاروخي لتجمعات الجنود السعوديين في معسكري عاكفة ورجلا وموقعي السديس والمخروق بنجران
مصادر يمنية: قنص 10 عناصر موالين للعدوان قبالة منفذ علب في عسير وجبهات نهم والمتون والساحل الغربي
مصادر يمنية: العدو فقد أغلب مواقعه التي سيطر عليها عام 2017 في جبهة نهم بمحافظة صنعاء خلال المعركة الأخيرة
مصادر يمنية: مقتل أكثر من 120 عنصرا من الموالين للعدوان بينهم عدد من المسؤولين أثناء معركة مديرية نهم
مصادر يمنية: أسر عدد كبير من المسؤولين والعناصر الموالين للعدوان وتدمير عشرات الآليات في المواجهات على جبهة نهم
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: المقاومة هي عنوان في القدوة والاقتدار أمام كل خطر اسرائيلي أو تكفيري
الشيخ قاووق: التحالف بين أمل وحزب الله الأكثر تماسكا وثباتا وهذا التحالف الاستراتيجي تحصين للمقاومة وللخيارات الوطنية
وزير الخارجية جبران باسيل: لبنان القوي بجيشه ونقول انه هو عماد الاستراتيجية الدفاعية والشعب والمقاومة من حوله
الوزير باسيل: الفريق الذي نعمل معه مقاومة نريد المحافظة عليه لحماية البلد ولكن ليس لحماية الفساد ولتغطية الفاسدين
فنلندا: الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون يفات من محاولة الشرطة توقيفه بموجب مذكرة أوروبية مغادرا الى بلجيكا
ايطاليا: انتخاب روبرتو فيكو رئيسا للبرلمان واليزابيتا كاسيلاتي رئيسة لمجلس الشيوخ باتفاق حركة خمس نجوم مع ائتلاف اليمين
فرنسا: ارتفاع عدد قتلى الهجمات الارهابية جنوب البلاد الى 4 بعد وفاة ضابط درك متأثرا بجروحه التي أصيب بها في العملية
كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية وافقت على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل تمهيدا لعقد القمة بين الكوريتين
ليبيا: غارة اميركية استهدفت اجتماعا لمسؤولين ارهابيين في منطقة اوباري جنوب البلاد ما أدى الى مقتل اثنين منهم
سيراليون: المحكمة العليا تأمر بوقف الاستعدادات للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد شكوى عن تزوير قدّمها الحزب الحاكم
الكونغو الديموقراطية: مقتل 6 مدنيين في هجوم مسلح على 3 بلدات في ايتوري شمال شرق البلاد التي تشهد اعمال عنف منذ 4 أشهر
مصر: مقتل شرطيين واصابة 3 آخرين بتفجير عبوة عند مرور موكب مدير الأمن في الاسكندرية في شارع المعسكر الروماني
تشاد: مقتل جندي و20 مقاتلا من جماعة بوكو حرام المتطرفة في اشتباك اثر هجوم للجماعة في منطقة بحيرة تشاد قرب نيجيريا
لبنان: نلفت عناية المشاهدين الى ضرورة تقديم الساعة 60 دقيقة بدءاً من منتصف ليل السبت الأحد عملا ببدء التوقيت الصيفي
غرفة التحكم المروري في لبنان: ارتفاع حصيلة الحادث المروري على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه الدورة شمال بيروت الى قتيل و4 جرحى
منذ 2 ساعة
24 March، 2018
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