أبرز الأخبار الأمنية والحوادث المتفرقة التي سجلت في مختلف المناطق اللبنانية حتى مساء السبت 24-3-2018.

فقد أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “دورية من الجيش نفذت مداهمة داخل مخيمات النازحين السوريين في بلدة شليفا البقاعية وأوقفت 14 شخصا لمخالفتهم نظام الاقامة كما حجزت سبع دراجات نارية”.

من جهة ثانية، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ان مفرزة النبطية القضائية أوقفت “ع. ا. ض”، 1966 لبناني، بجرم سرقة.

كما أوقفت مفرزة بعبدا القضائية في محلة العبادية “ع. ق.”، 1963 لبناني، بجرم سرقة من داخل منزل، كما ضبط بحوزته مسدس حربي.

بدورها، افادت غرفة التحكم المروري عن مقتل احد الاشخاص واصابة آخر نتيجة تصادم بين سيارتين على اوتوستراد الكرنتينا باتجاه الدورة شمال بيروت.

في سياق آخر، قالت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها إن “دورية من مديرية المخابرات عثرت بتاريخ اليوم(السبت) في جرد بلدة عرسال – محلة وادي الخيل، على: 4 عبوات دولاب زنة كل واحدة منها 20 كلغ، 16 عبوة رمانات يدوية، 5 عبوات قذيفة هاون عيار 81 ملم، 50 حشوة دفاعية مذنبة، و2 شهاب مذنبة، جميعها من مخلفات التنظيمات الإرهابية، التي كانت موجودة في تلك المنطقة”، وتابعت “تولى فوج الهندسة في الجيش إجراء اللازم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام