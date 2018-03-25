جال الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” في لبنان أسامة سعد على رأس وفد السبت على مرجعيات مدينة صيدا الروحية الإسلامية والمسيحية.

استهل سعد جولته بدار إفتاء صيدا، حيث التقى مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، ثم زار متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس المطران إلياس كفوري.

ثم انتقل الوفد لزيارة أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك، حيث التقى المطران إيلي الحداد.

كما التقى راعي أبرشية صيدا ودير القمر المطران مارون العمار في مطرانية صيدا للموارنة.

واختتم الوفد جولته بزيارة مفتي صيدا والزهراني الجعفري الشيخ محمد عسيران.

وقد تداول المجتمعون خلال الزيارات في الاستحقاق الانتخابي، والأوضاع على صعيد الساحة اللبنانية وخصوصا صيدا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام