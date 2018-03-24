وصل عدد من الحافلات تقل نحو 500 من المسلحين وعائلاتهم إلى ممر عربين تمهيداً لإخراجهم من الغوطة.. وسوف يتم تجميع حافلات الدفعة الاولى قرب ممر الموارد المائية في مدينة حرستا وعند اكتمال عددها سوف يتم نقلها من الغوطة الشرقية باتجاه محافظة ادلب دفعة واحدة.

وأشارت وكالة سانا إلى أن المعلومات تفيد بتجهيز 17 حافلة اليوم لنقل الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم من عربين وزملكا وجوبر وعين ترما باتجاه إدلب على أن يتم استكمال العملية غداً.

وفي وقت سابق اليوم حرر الجيش السوري 8 مختطفين كانوا محتجزين لدى المجموعات المسلحة في القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية بريف دمشق.

المصدر: سانا