خروج عدة حافلات من داخل مدينة عربين تحمل على متنها عددا من الارهابيين وعوائلهم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2018 - 20:44
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سوريا: بدء دخول الحافلات لاخراج المسلحين الرافضين للمصالحة وعائلاتهم من جوبر وزملكا وعين ترما وعربين الى ادلب
الجيش السوري يحرر 8 مخطوفين كانوا محتجزين لدى الارهابيين في عربين بالغوطة الشرقية قبل بدء اجلاء المسلحين وعائلاتهم
سانا: أكثر من 105 آلاف مدني من المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية خرجوا من الغوطة الشرقية عبر الممرات الآمنة
التلفزيون السوري: 1700 مدني خرجوا السبت من الغوطة الشرقية لدمشق عبر ممر الوافدين
سوريا: أهالي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف ادلب الشمالي يعتصمون للمطالبة بفك الحصار والقصف المستمر من 3 سنوات
كتائب القسام تعلن عن إجراء "مناورات الصمود والتحدي" الدفاعية والتي سيسمع خلالها أصوات اطلاق نار وانفجارات
سلطات الاحتلال تدرس مشروعا لتوسيع مستوطنة "نوف زهاف" ببناء 600 وحدة استيطانية جديدة في جبل المكبر بالقدس المحتلة
فلسطين المحتلة: تسارع النشاط لتحويل 4 مستوطنات لمدينة استيطانية على آلاف الدونمات الفلسطينية بالأغوار الشمالية
تقرير للأمم المتحدة: المعدّل الأسبوعي لهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين التي أضرّت بممتلكاتهم ارتفع بنسبة 50 % عن 2017
مصادر يمنية: العدو فقد أغلب مواقعه التي سيطر عليها عام 2017 في جبهة نهم بمحافظة صنعاء خلال المعركة الأخيرة
مصادر يمنية: مقتل أكثر من 120 عنصرا من الموالين للعدوان بينهم عدد من المسؤولين أثناء معركة مديرية نهم
مصادر يمنية: أسر عدد كبير من المسؤولين والعناصر الموالين للعدوان وتدمير عشرات الآليات في المواجهات على جبهة نهم
مصادر يمنية: استهداف تجمعات الجنود السعوديين وقنص جندي في موقع الحسكول العسكري في جيزان
ايطاليا: انتخاب روبرتو فيكو رئيسا للبرلمان واليزابيتا كاسيلاتي رئيسة لمجلس الشيوخ باتفاق حركة خمس نجوم مع ائتلاف اليمين
فرنسا: ارتفاع عدد قتلى الهجمات الارهابية جنوب البلاد الى 4 بعد وفاة ضابط درك متأثرا بجروحه التي أصيب بها في العملية
فنلندا: الشرطة تبدي استعدادها لتوقيف الرئيس الكاتالوني السابق كارليس بوتشيمون الذي أصدرت بحقه مذكرة توقيف أوروبية
كوريا الجنوبية: كوريا الشمالية وافقت على عقد محادثات رفيعة المستوى الأسبوع المقبل تمهيدا لعقد القمة بين الكوريتين
سيراليون: المحكمة العليا تأمر بوقف الاستعدادات للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بعد شكوى عن تزوير قدّمها الحزب الحاكم
مصر: مقتل شرطيين واصابة 3 آخرين بتفجير عبوة عند مرور موكب مدير الأمن في الاسكندرية في شارع المعسكر الروماني
تشاد: مقتل جندي و20 مقاتلا من جماعة بوكو حرام المتطرفة في اشتباك اثر هجوم للجماعة في منطقة بحيرة تشاد قرب نيجيريا
أميركا: مئات الآلاف يتظاهرون في العاصمة واشنطن وجميع المدن تنديدا لتكرار عمليات اطلاق النار في المدارس
أستراليا: افتتاح أول خط جوي مباشر يربط بين استراليا وبريطانيا باقلاع رحلة تستغرق 17 ساعة بين البلدين
الكتلة الشعبية تعلن عن لائحتها للانتخابات النيابية برئاسة ميريام سكاف في دائرة البقاع الثانية في زحلة
الجيش اللبناني: العثور على 20 عبوة و5 قذائف هاون و50 حشوة دفاعية من مخلفات الارهابيين في وادي الخيل بجرد بلدة عرسال
الجيش اللبناني: زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 300 متر
لبنان: اطفاء الأنوار الخارجية للقصر الجمهوري عند 8:30 مساء اليوم للمشاركة في الفعاليات العالمية لحملة "ساعة الارض"
لبنان: نلفت عناية المشاهدين الى ضرورة تقديم الساعة 60 دقيقة بدءاً من منتصف ليل السبت الأحد عملا ببدء التوقيت الصيفي
خروج عدة حافلات من داخل مدينة عربين تحمل على متنها عددا من الارهابيين وعوائلهم
منذ 1 ساعة
24 March، 2018
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