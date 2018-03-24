أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب حسن فضل الله ان “معادلة التعايش والحوار تتكرس في لبنان لذلك كان هذا النموذج مستهدفا من قبل الذين يحاولون نشر الفتنة والتفرقة بيننا لا سيما في المنطقة المحررة في الجنوب بعد انسحاب العدو الاسرائيلي ولكن كنا على قدر المسؤولية”.

وقال فضل الله في حديث له السبت إن “الجنوب اليوم يفاخر بأنه أكثر أمانا واستقرارا وحماية بفضل معادلة الجيش والشعب والمقاومة فيما المنطقة كلها من حولنا تعاني التطرف والارهاب التكفيري”، ولفت الى ان “اللبنانيين ينشغلون اليوم بحساب الانتخابات بينما المقاومة تنشغل بمواجهة التهديدات كلها وهي التي وفرت مع الجيش المظلة الآمنة لإجراء هذه الانتخابات”.

واضاف فضل الله “نحن أسهمنا مع الرئيس نبيه بري وحلفائنا في إيجاد هذا القانون لوصول كل فئة إلى حقها هكذا نستطيع التغيير والتأسيس لإقامة دولة فيها إصلاح ومحاسبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام