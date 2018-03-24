قتل جندي تشادي و 20 مقاتلا من جماعة بوكو حرام في اشتباك في منطقة بحيرة تشاد المضطربة قرب نيجيريا، بحسب ما اعلن السبت ضابط عسكري تشادي لوكالة فرانس برس. واعلن المسؤول ان المواجهة وقعت الجمعة في جزيرة تشوكو حجة، وادت ايضا الى جرح 5 جنود.

وقال المتحدث “قتل عشرون مقاتلا من بوكو حرام وتمت استعادة عدد كبير من الاسلحة”، موضحا ان “الجيش التشادي خسر عنصرا واحدا”.

والشهر الماضي قتل جنديان تشاديان احدهما برتبة كابتن في كمين في المنطقة في اول هجوم للجماعة النيجيرية على الاراضي التشادية منذ ايار/مايو الماضي حين قتل تسعة جنود.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية