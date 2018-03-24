المصدر اليمني: خسائر المرتزقة الأخيرة في نهم بلغت أكثر من 120 قتيلا بينهم قيادات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2018 - 18:15
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سوريا: بدء دخول الحافلات لاخراج المسلحين الرافضين للمصالحة وعائلاتهم من جوبر وزملكا وعين ترما وعربين الى ادلب
الجيش السوري يحرر 8 مخطوفين كانوا محتجزين لدى الارهابيين في عربين بالغوطة الشرقية قبل بدء اجلاء المسلحين وعائلاتهم
سانا: أكثر من 105 آلاف مدني من المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية خرجوا من الغوطة الشرقية عبر الممرات الآمنة
التلفزيون السوري: 1700 مدني خرجوا السبت من الغوطة الشرقية لدمشق عبر ممر الوافدين
الجيش السوري يعثر على شبكة أنفاق للإرهابيين في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية لدمشق
الجيش السوري يعمل على تفكيك العبوات الناسفة والألغام على الطريق المؤدي إلى بلدة عربين في الغوطة الشرقية
الجيش السوري يقوم بتجهيز ممر مخصص لخروج الإرهابيين من زملكا وعربين وعين ترما وجوبر بالغوطة الشرقية لدمشق
سوريا: أهالي بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين بريف ادلب الشمالي يعتصمون للمطالبة بفك الحصار والقصف المستمر من 3 سنوات
الرئيس الفرنسي يعرب في إتصال هاتفي بنظيره التركي عن قلقه من الأوضاع الإنسانية في عفرين السورية
كتائب القسام تعلن عن إجراء "مناورات الصمود والتحدي" الدفاعية والتي سيسمع خلالها أصوات اطلاق نار وانفجارات
سلطات الاحتلال تدرس مشروعا لتوسيع مستوطنة "نوف زهاف" ببناء 600 وحدة استيطانية جديدة في جبل المكبر بالقدس المحتلة
فلسطين المحتلة: تسارع النشاط لتحويل 4 مستوطنات لمدينة استيطانية على آلاف الدونمات الفلسطينية بالأغوار الشمالية
تقرير للأمم المتحدة: المعدّل الأسبوعي لهجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين التي أضرّت بممتلكاتهم ارتفع بنسبة 50 % عن 2017
مصادر يمنية: العدو فقد أغلب مواقعه التي سيطر عليها عام 2017 في جبهة نهم بمحافظة صنعاء خلال المعركة الأخيرة
مصادر يمنية: مقتل أكثر من 120 عنصرا من الموالين للعدوان بينهم عدد من المسؤولين أثناء معركة مديرية نهم
مصادر يمنية: أسر عدد كبير من المسؤولين والعناصر الموالين للعدوان وتدمير عشرات الآليات في المواجهات على جبهة نهم
مصادر يمنية: استهداف تجمعات الجنود السعوديين وقنص جندي في موقع الحسكول العسكري في جيزان
مقتل شرطي وإصابة 4 آخرين في إنفجار سيارة مفخخة لدى مرور موكب مدير الامن في حي رشدي بمدينة الإسكندرية شمال مصر
إنطلاق عملية عسكرية لملاحقة خلايا داعش شمال المقدادية شمال شرق محافظة ديالى
الحشد الشعبي ينهي تفتيش وتأمين عشرات القرى في جزيرة أعالي الفرات خلال الـ 48 ساعة الماضية
الكتلة الشعبية تعلن عن لائحتها للانتخابات النيابية برئاسة ميريام سكاف في دائرة البقاع الثانية في زحلة
الجيش اللبناني: العثور على 20 عبوة و5 قذائف هاون و50 حشوة دفاعية من مخلفات الارهابيين في وادي الخيل بجرد بلدة عرسال
الجيش اللبناني: زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة لمسافة حوالى 300 متر
أميركا: مئات الآلاف يتظاهرون في العاصمة واشنطن وجميع المدن تنديدا لتكرار عمليات اطلاق النار في المدارس
مصدر دبلوماسي أممي: تعيين جون بولتون أحد غلاة المحافظين الجدد يثبت إبتعاد واشنطن عن سياسة التسويات
لبنان: نلفت عناية المشاهدين الى ضرورة تقديم الساعة 60 دقيقة بدءاً من منتصف ليل السبت الأحد عملا ببدء التوقيت الصيفي
المصدر اليمني: خسائر المرتزقة الأخيرة في نهم بلغت أكثر من 120 قتيلا بينهم قيادات
منذ 53 mins
24 March، 2018
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