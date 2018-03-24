قامت وحدات من الجيش السوري صباح اليوم السبت بتجهيز ممر جديد على أطراف مدينة حرستا لإخراج المسلحين الرافضين للمصالحة وعائلاتهم من القطاع الجنوبي في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وتعمل آليات وجرافات الجيش على إزالة السواتر وفتح الشارع الرئيسي قرب جسر الموارد المائية لفتح ممر جديد لعبور الحافلات التي ستنقل المسلحين وعائلاتهم الذين رفضوا التسويات من جوبر وزملكا وعربين وعين ترما.

ومن المتوقع خلال الأيام القادمة إخراج مئات المسلحين وعائلاتهم من جوبر وعربين وزملكا ونقلهم بواسطة الحافلات في سيناريو مشابه لاتفاق إخراج المسلحين وعائلاتهم من حرستا الذي أنجز مساء أمس لتعلن المدينة خالية من الإرهاب.

ويأتي رضوخ المسلحين وخروجهم من بلدات وقرى الغوطة الشرقية نتيجة الانتصارات الكبيرة والمتسارعة للجيش السوري في عملياته العسكرية الواسعة التي بدأها منتصف الشهر الماضي وتمكنه من قطع خطوط الإمداد والتنقل للتنظيمات الإرهابية في الغوطة.

وتعمل وحدات من الجيش على فتح الشوارع وإزالة السواتر في مدينة حرستا تمهيدا لدخول عناصر الهندسة وتمشيطها وتطهيرها من مخلفات الإرهابيين.

وكانت مدينة حرستا أعلنت مساء أمس خالية من أي وجود إرهابي بعد إخراج المسلحين وعائلاتهم الرافضين للمصالحة إلى محافظة إدلب بواسطة 89 حافلة حملت 1485 مسلحا إضافة إلى 3129 من أفراد عائلاتهم.

المصدر: سانا