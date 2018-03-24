السناتور الروسي فرانتس كلينتسيفيتش: إذا قررت واشنطن طرد الدبلوماسيين الروس يمكن أن يؤدي ذلك إلى فشل عقد لقاء بين قادة البلدين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2018 - 15:44
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السناتور الروسي فرانتس كلينتسيفيتش: إذا قررت واشنطن طرد الدبلوماسيين الروس يمكن أن يؤدي ذلك إلى فشل عقد لقاء بين قادة البلدين
منذ 46 mins
24 March، 2018
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