استشهد وجرح أربعة مواطنين يمنيين، اليوم السبت، جراء غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي استهدفت سيارة بمديرية رازح الحدودية محافظة صعدة.

وأفادت “المسيرة نت” باستشهاد مواطنين اثنين وجرح اثنين آخرين من أبناء منطقة شدا في غارة لطيران العدوان استهدفت سيارتهم في منطقة بركان برازح.

وكان قد استشهد ستة مواطنين بينهم أطفال فيما أصيب آخرون بجروح جراء أربع غارات لطيران العدوان استهدفت مزرعة بمنطقة الحسينية في مديرية بيت الفقيه بالحديدة.

يأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها العدوان بحق المواطنين في مختلف المحافظات اليمينة على مدى ثلاث سنوات من العدوان الغاشم وسط صمت مريب للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان.

المصدر: المسيرة