قال خبير عسكري إسرائيلي في صحيفة معاريف إن المخاوف “الإسرائيلية” تزداد من النتائج الكارثية لمسيرات الفلسطينيين على حدود غزة بعد أيام.

وأضاف آلون بن دافيد، في مقالة له أن “إسرائيل” منذ انتهاء حرب غزة الأخيرة 2014 تشعر أنها تقترب من مواجهة عسكرية جديدة، ناقلا عن ميشكا بن ديفيد رجل الموساد السابق في كتابه “القرش” توقعه باندلاع حرب مع الفلسطينيين عقب محاولتهم، من خلال مسيرات جماهيرية واسعة احتلال مدينة عسقلان، والوصول لمشارف أسدود.

وأكد بن دافيد، وهو وثيق الصلة بكبار قادة الجيش الإسرائيلي، أن هذا السيناريو كان غائبا عن أنظار الجنرالات والضباط منذ سنين طويلة، ويبقى التحدي أمامهم: كيف نوقف آلاف المدنيين الذين يحاولون اجتياز “الحدود”.

وكشف أن جميع قادة هيئة أركان الجيش الاحتلال “الإسرائيلي” وصلوا قبل أيام لقاعدة تسآليم العسكرية للوقوف عن كثب على طبيعة التدريبات الميدانية للتعامل مع المسيرات، سواء باستخدام القناصة، وتفريق المتظاهرين، وضع أسلاك شائكة، تجهيز دبابات.

المصدر: فلسطين اليوم