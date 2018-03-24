اعتبر ما يسمى وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، هبوط طائرة تابعة لشركة طيران الهند في مطار “بن غوريون” قرب تل أبيب، في رحلتها القادمة من نيودلهي مرورًا بالأجواء السعودية، تغييرا إيجابيا.

ووفقاً لصحيفة “هآرتس” العبرية، فقد حطّت طائرة “طيران الهند”، الخميس، في مطار بن غوريون في أول رحلة مباشرة إلى “إسرائيل” عبر الأجواء السعودية.

وقال كاتس في تغريدة على حسابه في تويتر، اليوم الجمعة “تعكس أول رحلة طيران مباشرة إلى إسرائيل عبر المجال الجوي السعودي، التغيير الإيجابي الذي يحدث بشكل تدريجي في المنطقة”.

وأضاف “آمل أنه في المستقبل غير البعيد، أن يسمح لشركات الطيران الإسرائيلية مثل باستخدام هذا الطريق (المجال الجوي السعودي)”.

وكانت صحيفة “هآرتس” العبرية، ذكرت في عددها الصادر في السابع من شباط/ فبراير الماضي، أن السلطات السعودية سمحت ولأول مرة لشركة الخطوط الجوية الهندية بتسيير رحلاتٍ مباشرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في المجال الجوي السعودي.

ونفت “هيئة الطيران المدني” السعودية، في حينه، منحها أي إذن لرحلات جوية بين الهند والكيان الصهيوني.

المصدر: فلسطين اليوم